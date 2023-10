Globo de Ouro expulsa três votantes por violação de conduta

O Globo de Ouro anunciou no final da tarde de terça-feira, 26, que expulsou três membros por violação de conduta. Além disso, de acordo com o Deadline, outros 15 membros deixaram a premiação, incluindo a brasileira Ana Maria Bahiana.

Segundo o site, Aniko Navai, Munawar Hosain e Howaida Hamdy foram excluídos da organização por violações ao código de conduta.

Jornalista egípcia, Hamdy foi investigada após acusações de que alguns de seus textos e tweets em árabe continham declarações extremistas e antissemitas. Ainda não se sabe por que Hosain e Navai, que eram membros da Hollywood Foreign Press Association há mais de 20 anos, foram expulsos.

Novas categorias

Ontem, o Globo de Ouro anunciou duas novas categorias que serão adicionadas à premiação já em 2024. A primeira será Conquista Cinematográfica e de Bilheteria, que premiará o melhor filme com arrecadação doméstica maior ou igual a US$100 milhões e bilheteria internacional maior ou igual a de US$150 milhões.

Ao todo, serão oito longas indicados, com os votantes da premiação decidindo o vencedor final.

A segunda nova categoria será Melhor Performance de Comédia Stand-up para televisão, que premiará o melhor especial de comédia acima de 30 minutos lançado em uma plataforma de mídia reconhecida. Seis comediantes ou grupos de comédia serão indicados ao troféu.

Leia os detalhes de cada categoria:

Conquista Cinematográfica e de Bilheteria:

1. Os filmes são elegíveis para o prêmio Cinematic and Box Office Achievement se alcançarem uma receita total/bruta de bilheteria de US$150 milhões, dos quais US$100 milhões devem vir das bilheterias domésticas dos Estados Unidos, e/ou obterem audiência proporcional de streaming digital reconhecida por fontes confiáveis da indústria;

2. Filmes lançados após 22 de novembro até o final do ano podem se qualificar com base no desempenho de bilheteria projetado e/ou visualizações de streaming digital de fontes confiáveis ​​da indústria;

3. Os candidatos às conquistas cinematográficas e de bilheteria também podem ser considerados para Melhor Filme em suas respectivas categorias, ou seja, Drama, Comédia ou Musical, Animação ou Língua Não Inglesa, se atenderem aos requisitos de elegibilidade para cada um desses prêmios;

4. Bilheteria e visualizações de streaming determinarão a elegibilidade; assim que um filme atender aos critérios de qualificação ou de streaming relacionados às bilheterias, os eleitores do Globo de Ouro determinarão os indicados e o vencedor com base na excelência.

Melhor Performance de Comédia Stand-up para Televisão:

1. Performances de comédia stand-up tradicional de pelo menos 30 minutos, exceto papéis em séries de televisão, séries limitadas, séries de antologia ou filmes feitos para televisão, são elegíveis para este prêmio;

2. “Televisão” inclui obras lançadas por transmissão a cabo básico e premium, streaming e pay-per-view. Para serem elegíveis para os prémios Globo de Ouro, os programas de televisão devem ser lançados numa plataforma de comunicação reconhecida (contas individuais de redes sociais não se qualificam);

3. Somente os programas transmitidos pela primeira vez (ou disponibilizados para visualização sob demanda) nos Estados Unidos durante o ano civil qualificado são elegíveis.

Marcado para 7 de janeiro de 2024, esta edição do Globo de Ouro será a primeira desde a dissolução da Hollywood Foreign Press, após anos de acusações de corrupção e suborno.