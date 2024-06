GOT sem Daenerys? Atriz teve medo de demissão: "Envergonhada"

Emilia ficou com medo de não ser considerada de confiança pelos produtores de Game of Thrones - Foto: Divulgação

Um dos maiores nomes de "Game of Thrones" (HBO), Emilia Clarke, 37, relembrou quando sofreu dois aneurismas no auge da série. Ela deu vida a Daenerys Targaryen, uma das personagens mais amadas da produção.

>>> The Boys, Bridgerton, Casa do Dragão e mais: as estreias de junho

A estrela contou que, ao sofrer o primeiro aneurisma, em 2011, sua maior preocupação era ser demitida da atração. "O primeiro medo que tive foi: 'Oh meu Deus, vou ser demitida? Vão achar que não sou capaz de completar o trabalho?' Eu só pensava: 'Preciso voltar a trabalhar’", revelou, em entrevista à revista Harper's Bazaar.

Emilia ficou com medo de não ser considerada de confiança pelos produtores de Game of Thrones simplesmente por haver adoecido. "Para ser brutalmente honesta, a coisa toda me deixou muito envergonhada. Como se eu estivesse quebrada. Como se os produtores devessem pensar que não haviam contratado uma pessoa confiável."

Mas hoje ela diz que o problema de saúde acabou a ajudando a não se deslumbrar com a fama. "Se eu não tivesse tido uma hemorragia cerebral, poderia ter me tornado uma idiota, pensando que era a maioral, morando em Hollywood. Estou muito mais consciente do que está acontecendo."

Atualmente, Game of Thrones segue nas paradas com o sucesso de “A Casa do Dragão”. A série, que se passa anos antes dos eventos vistos em 2011, aborda acontecimentos envolvendo a família de Daenerys Targaryen, os primeiros governantes de Westeros.

A segunda temporada está marcada para estrear já neste domingo, 16. O elenco estelar inclui Olivia Cooke, Milly Alcock, Matt Smith, Ewan Mitchell, Emily Carey, Rhys Ifans, Eve Best, entre outros talentos.

Os episódios da primeira temporada estão disponíveis para streaming na plataforma Max.