Indicados ao Oscar recebem escultura Yanomami como alerta ao garimpo

A 95ª cerimônia de entrega dos Oscars, que consagra os filmes, técnicos e artistas indicados aos melhores à premiação de melhores do ano, enviará um alerta para os perigos da extração ilegal de pedras preciosas em terras Yanomami. A ação aconteceu neste domingo, 12, e é uma parceria da agência DM9 com povos indígenas da Amazônia.

A campanha "The Cost of Gold" (O Preço do Ouro) tem o intuito de conscientizar as estrelas de Hollywood para a crise de saúde vivida pelo povos originários e o avanço do garimpo ilegal. Vinte nomeados nas principais categorias da premiação receberam uma escultura do deus Omama, divindade criadora do ser humano, das florestas e dos animais e de proteção.

Além da estatueta de madeira, a ação inclui um filme sobre os malefícios da extração de ouro e a utilização do mercúrio, metal altamente tóxico ao ser humano e ao meio ambiente.

Maior território indígena do Brasil, a Terra Yanomami vive uma crise humanitária sem precedentes. A invasão provocou a morte de crianças e deixou dezenas de indígenas em estado grave de saúde.