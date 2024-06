Isis Valverde diz que viver Maria Bonita foi desafiador: “Emoção” | A TARDE

Isis Valverde (“Ângela” e “Faroeste Caboclo”) será Maria Bonita em “Maria e o Cangaço”, série que estará disponível em breve no Disney+, após a fusão da plataforma com o Star+, que acontece, oficialmente, em 26 de junho. A atriz marcou presença no evento realizado pelo streaming da empresa do Mickey Mouse no Rio de Janeiro, na última terça-feira, 4, para o qual o Cineinsite Portal A TARDE foi convidado.

Na ocasião, Valverde afirmou que é “sempre bem desafiador contar a história de uma pessoa que existiu”.

Eu vou tentar honrar a história dela e eu acho que é muita emoção, eu vivi a emoção. Não posso dizer o que vocês vão sentir, mas eu posso dizer que viver essa história foi muito gostoso para mim, para minha trajetória, para minha carreira e pra minha pessoa. E eu espero que vocês sintam o mesmo. Isis Valverde ator

O programa vai narrar os anos finais da vida do casal Lampião e Maria em combate pelo nordeste, com destaque para a gravidez de uma das personagens femininas mais simbólicas da história do Brasil e angustiante dúvida sobre exercer a maternidade num ambiente tão hostil e perigoso.



O elenco de “Maria e o Cangaço” conta também com Julio Andrade, Rômulo Braga, Mohana Uchoâ, Jorge Paz e Chandelly Braz.

