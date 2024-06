Sucesso em “Cangaço Novo”, Thainá Duarte está em filme de Aly Muritiba | A TARDE

“Cangaço Novo", série do Prime Video se tornou um verdadeiro sucesso de crítica e audiência. Além de revelar talentos como Alice Carvalho, no ar atualmente em “Renascer”, a produção também consagrou a paulistana Thainá Duarte no rol de destaque desta nova geração da dramaturgia brasileira.

Em entrevista exclusiva ao Cineinsite A TARDE, a artista comentou o andamento da aguardada segunda temporada da série e disse que o roteiro ainda está sendo escrito.

“Pensando no trabalho incrível que os criadores Mariana Bardan, Eduardo Melo e roteiristas Fernando Garrido, Erez Milgrom e Letícia Simões tiveram na primeira temporada, imagino que o resultado da segunda vá surpreender muito o público que se apaixonou pelos personagens, incluindo a enigmática Dilvânia”, afirmou a atriz, citando a sua personagem. Na trama, ela interpreta uma mulher que não fala e tem uma história marcada por tragédias.

A vez do cangaço

Mas enquanto se prepara para gravar a segunda temporada de Cangaço Novo, Thainá será destaque em vários projetos neste ano, a exemplo do filme "Corrida dos Bichos", outra produção do Prime, com Rodrigo Santoro, Isis Valverde e Grazi Massafera. A Bahia também está na rota de trabalhos da artista, que filmou com o diretor baiano Aly Muritiba e Gabriel Leone o longa “Barba Ensopada de Sangue".

O convite, ela conta, surgiu do próprio Aly, que dirigiu a primeira temporada de Cangaço Novo. Ele não volta para o comando da segunda.

“Aly Muritiba é um grande amigo e um grande diretor, ele tem a sabedoria de aprender e aprimorar sua forma de trabalhar com muita humildade. Fui dirigida por ele em Cangaço Novo e enquanto ainda estávamos na Paraíba me convidou pra fazer Barba, fiquei animada pra essa mudança de universo mas com o mesmo diretor: do sertão para a praia. Aprendi muito e estou animada para o lançamento do filme” - que ainda não tem data.

E ainda falando em nordeste e no universo do cangaço, Thainá é outro nome confirmado para o elenco do seriado Maria Bonita, do Star+, baseado na história do casal Lampião e Maria Bonita. Sem dar muitos detalhes do projeto, ela diz que a obra busca mostrar uma visão do cangaço a partir de uma perspectiva feminina.

“Como viviam as mulheres dentro desse contexto? Como Maria Bonita se tornou o símbolo que é? Minha personagem faz parte desse grupo de mulheres e traça sua trajetória no cangaço”, explica.

“É uma honra contar essa história e uma alegria que me considerem para viver papéis como o que interpretei em Maria Bonita ou no Cangaço Novo, que tem também sua Maria Bonita versão século XXI lindamente interpretada por Alice Carvalho. A figura de Maria Bonita faz parte do imaginário coletivo e trazer novos elementos para essa personagem, repagina-la e reinterpretá-la é como um resgate de herança cultural”, completou.

