Gabriel Leone diz que filme com diretor baiano deve estrear em 2024 | A TARDE

O ator Gabriel Leone, estrela de “Dom”, um dos maiores sucessos do Prime Video, revelou com exclusividade ao Cineinsite A TARDE que o filme “Barba Ensopada de Sangue”, que é uma adaptação do livro homônimo de Daniel Galera, deve estrear nos cinemas ainda em 2024. Ele será o protagonista do longa, que tem o baiano Aly Muritiba (“Deserto Particular” e “Cangaço Novo”) na cadeira de diretor. Leone também contou como é trabalhar ao lado do cineasta.

“Eu sempre admirei muito o trabalho do Aly. Quando li o livro e depois li o roteiro, me apaixonei pela história. Daniel Galera é um autor brilhante. Esse filme ainda tem algo mais pessoal pra mim porque o personagem está indo em busca de conhecer o avô gaúcho dele. Eu perdi meu avô quando eu era muito novo e ele era gaúcho”, disse.



Então, desde que eu li a primeira vez eu falei: ‘preciso contar essa história não só por ser um roteiro brilhante, pelo Ali, pelo projeto, mas tinha esse a mais para mim’. Gabriel Leone, Ator

O filme foi rodado no litoral sul de São Paulo. A trama acompanha um professor de natação, interpretado por Leone, que se refugia num balneário e passa a investigar as circunstâncias da morte do avô, vivido por Ricardo Blat. Thainá Duarte, de “Aruanas”, faz par com o protagonista. O filme irá para o Globoplay após ser exibido nos cinemas.

Gabriel Leone em cena do filme 'Barba ensopada de sangue” | Foto: Inti Briones | Divulgação

“Barba Ensopada de Sangue” será o terceiro livro de Daniel Galera adaptado para as telonas, depois de “Cão Sem Dono” (2006), adaptação de “Até o Dia em que o Cão Morreu”, e “Prova de Coragem” (2016), que é adaptado de “Mãos de Cavalo”.



Antes de começar as filmagens, Leone estava na Europa rodando “Ferrari”. Em breve, ele poderá ser visto na terceira e última temporada de “Dom”, no Prime Video. O ator faz o papel principal, do criminoso carioca Pedro Dom. O último ano da série contará com cinco episódios, a serem lançados na próxima sexta-feira, dia 24 de maio.

O ator também será responsável por viver Ayrton Senna na minissérie “Senna”, da Netflix, que contará história do piloto brasileiro. Ao longo de seis capítulos, a produção narra a trajetória de Senna na Fórmula 1, além de retratar sua personalidade e relações pessoais.

