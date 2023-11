Janice de “Friends”, atriz Maggie Wheeler homenageia Matthew Perry | A TARDE

A atriz Maggie Wheeler, que deu vida à excêntrica Janice, um dos pares românticos de Matthew Perry em “Friends”, usou as redes sociais para lamentar a morte do artista.

"Que perda. O mundo vai sentir sua falta, Matthew Perry. A alegria que você trouxe a tantos em sua vida tão curta viverá. Eu me sinto tão abençoada por todos os momentos criativos que dividimos", escreveu a artista, cuja personagem é lembrada principalmente pela risada estridente e amor excessivo a Chandler, personagem de Perry.

Matthew Perry foi encontrado morto em sua casa, em Los Angeles, neste sábado, 28. De acordo com o TMZ, o artista de 54 anos foi encontrado em uma banheira com sinais de afogamento e não havia rastros de consumo de drogas no local.

Segundo uma fonte da publicação, a polícia local não trata a morte como crime.