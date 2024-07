MC Cabelinho vai estrelar novo filme da Globo

MC Cabelinho e Malía - Foto: Beatriz Damy | TV Globo

Depois de duas novelas no currículo, MC Cabelinho vai estrear nas telonas. O cantor e ator vai protagonizar o próximo longa dos Estúdios Globo ao lado da cantora Malía.

>>> Conheça traficante envolvido em vídeo de deepfake com Mel Maia

>>> Urach e mais: veja famosas que investiram na criação de conteúdo +18

Ainda sem nome definido, a comédia romântica conta a história de Nando, interpretado por Cabelinho, um entregador de lanchonete que mora no PPG - complexo de favelas carioca formado por Pavão, Pavãzinho e Cantagalo - e sonha em ser uma estrela do trap funk. Na trama, ele se envolve com Jaque, personagem de Malía.

Com direção de Fábio Rodrigo, o filme foi escrito por Renata Sofia, Pedro Alvarenga e Fabrício Santiago, com quem Cabelinho trabalhou na novela “Vai na Fé”, sua segunda novela na Globo. Antes, o carioca havia feito “Amor de Mãe”, também na emissora.

Recentemente, MC Cabelinho fez sua estreia no Rock in Rio Lisboa na 10ª edição do festival em Portugal. Em setembro, ele será o headliner do Palco Sunset no primeiro dia da comemoração de 40 anos de Rock in Rio.