Meli+ terá mudanças na assinatura do Disney+; veja | A TARDE

O Mercado Livre, responsável pelo serviço de assinatura Meli+, e a Disney, anunciaram mudanças no acesso sem custo adicional do Disney+, que a partir do dia 26 de junho terá os conteúdos do então extinto Star+.

>>> Netflix e Disney+ aumentam preços; veja o que muda nos seus planos

Assinantes do Meli+, que antes tinham acesso sem custo adicional aos streamings Disney+ e Star+, continuarão com o acesso ao Disney+, mas dentro do novo plano Padrão com anúncios, a partir do dia 1º de julho.

O assinante terá acesso ao conteúdo de filmes do Disney+ e Star+ em um só aplicativo, além dos canais ESPN e ESPN3, com exibição em até duas telas, com qualidade de 1080p Full HD.

Caso queira mudar o seu plano para o Premium, sem anúncios, o assinante precisará mudar a forma de pagamento e pagar o valor total do novo plano.

Até o momento, não foram revelados os preços para os novos pacotes. Atualmente, o plano do Meli+ custa R$ 17,99, dando direito a outros benefícios, como frete grátis para compras no Mercado Livre acima de R$ 29, assinatura Deezer Premium gratuita, além de desconto em outros serviços de streaming.

