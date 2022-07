'Minions 2' ganha sessão especial para pessoas com autismo

O filme 'Minions 2: A origem de Gru' vai ser exibido nesta quarta-feira, 20, às 13h40, no Cinemark Salvador Shopping, em uma sessão adaptada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A exibição faz parte do projeto Ingresso Azul.

Os ingressos custam R$34 (inteira) e R$17 (meia) e podem ser obtidos através do site, no aplicativo da Cinemark e na bilheteria no local. As sessões do Ingresso Azul oferecem um tratamento especial para que o público-alvo possa usufruir do filme ao lado de seus responsáveis. A exibição é feita com volume do som mais baixo que os das sessões convencionais e as luzes da sala ficam acesas, além de não haver propagandas comerciais e trailers.

Sobre o filme

Nos anos 1970, muito antes de se tornar o mestre do mal, Gru é apenas um garoto de 12 anos, morando em um subúrbio e planejando dominar o mundo de seu porão, sem muito sucesso até agora. Quando Gru cruza o caminho dos Minions, eles formam uma família inusitada. Juntos, eles constroem seu primeiro esconderijo, projetam suas primeiras armas e unem suas forças para executar suas primeiras missões.

Estacionamento

O Salvador Shopping instalou para público com Transtorno do Espectro Austista, 16 vagas de estacionamento exclusivas próximas às entradas do shopping, nos pisos G1 e G2.

Todas estão identificadas com o símbolo mundial do TEA. A identificação está no chão e nas placas posicionadas próximas às vagas.