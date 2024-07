Morre, aos 80 anos, Lula Martins, ator de 'Meteorango Kid'

Lula em “Meteorango Kid: Herói Intergalático" - Foto: Reprodução

Morreu, aos 80 anos, o ator, pintor e multiartista baiano Antônio Luiz "Lula" Martins. Estrela de “Meteorango Kid: Herói Intergalático”, ele sofreu um infarto no dia 30 de junho, mas faleceu na noite de segunda-feira, 8, por volta das 23h.

Segundo o primo de Lula, Carlos Martins Lobão, o ator infartou em sua casa, na cidade de Subauma, no Litoral Norte. No sábado, 6, ele passou por cirurgia no Hospital Santa Isabel, em Salvador, mas teve complicações.

Lula Martins deixou quatro filhos e netos.

Legado no cinema

Um dos trabalhos mais emblemáticos do artista baiano foi o filme “Meteorango Kid: Herói Intergalático” (1969), de André Luiz Oliveira. A produção narra as aventuras de um estudante universitário vivido por Lula, no dia do seu aniversário, e retrata a opressão da ditadura militar.

Lula Martins também atuou como artista plástico, e chegou até a hospedar a rockeira norte-americana Janis Joplin em sua passagem pela Bahia na década de 1970.

Em uma entrevista de 2012 ao site Jequié Notícias, Lula falou sobre sua paixão pelas telonas. “O cinema sempre foi a minha grande paixão. É uma arte sintética, reúne todas as outras formas de arte. Literatura, música, cenografia, fotografia, interpretação e sentimentos. Sou de uma geração em que cinema era tudo dentro de uma comunidade até o advento da TV”.

