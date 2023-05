Novo filme de Planeta dos Macacos ganha data de estreia no Brasil

Sequência da franquia apocalíptica de sucesso da Fox, “Planeta dos Macacos: O Reino” (Kingdom of the Planet of Apes) ganhou uma data de estreia no Brasil. A produção, dirigida por Wes Ball (Maze Runner), está prevista para entrar em cartaz no dia 24 de maio de 2024.

A história é situada vários anos depois de “Planeta dos Macacos: A Guerra”, após César conduzir seu povo ao seu novo lar e, fatalmente ferido, sucumbir. Os macacos estão agora bem posicionados no topo da cadeia alimentar, enquanto humanos foram rebaixados a um tipo selvagem de ser, com uma existência basicamente não-verbal. Enquanto alguns grupos de primatas nunca ouviram falar de César, outros distorceram seus ensinamentos para construir impérios em expansão.

O filme acompanha grupos rivais. Cornelius disputa pela liberdade de clãs de primatas escravizados por um temido líder, em uma corrida para recuperar tecnologias humanas. Neste cenário, ele pede apoio a uma jovem humana, mas ela tem seus próprios interesses.

Como será “Planeta dos Macacos” sem César (Andy Serkis), o personagem principal dos últimos filmes? O próprio ator do personagem responde, em entrevista para o site Cinema Blend. “Acredito que Wes Ball fará um trabalho incrível com este filme. Acredito que, pelo que eu vi e ouvi, há um incrível trabalho de arte conceitual. E, a partir do ponto em que eles escolheram encerrar o último filme e começar este próximo, acredito que vai impressionar as pessoas", afirmou.

Andy Serkis protagonizou os filmes da saga desde “Planeta dos Macacos: A Origem” até “Planeta dos Macacos: A Guerra” (2017) | Foto: Divulgação | 20th Century Studios

A produção do filme tem sido lenta e sofrido com imprevistos diversos, visto que foi inicialmente anunciado pela Fox em 2019. Em setembro de 2022, o nome e uma arte conceitual do filme foram divulgadas para o público.

Arte conceitual do filme “Planeta dos Macacos: O Reino”. | Foto: Divulgação | 20th Century Studios

