Onde assistir, horário e mais: tudo sobre o Oscar de hoje | A TARDE

A maior premiação do cinema chega à sua 96ª edição neste domingo, 10. O Oscar 2024 vai consagrar as melhores produções cinematográficas do ano anterior e para você não perder nada, o Cineinsite A TARDE reuniu as principais informações sobre a cerimônia. Confira:

Que horas é o Oscar 2024?

A entrega das estatueta começará às 20h, ou às 19h, para quem quiser acompanhar o tapete vermelho.

Onde assistir ao Oscar 2024?

A transmissão no Brasil será pelo canal à cabo TNT e, também, pelo serviço de streaming Max (antigo HBO Max).

Em Salvador, o Cine Daten Paseo, que fica no Shopping Paseo Itaigara, vai transmitir a cerimônia com a presença de críticos e comentaristas locais, a partir das 18h. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do cinema ou no whatsapp (71) 9 9914-6177.

Quem vai apresentar o Oscar 2024?

A premiação será apresentada por Jimmy Kimmel. Além dele, o evento também contará com nomes consagrados de Hollywood para entregar os prêmios ou fazer introduções como: Steven Spielberg, Al Pacino, Octavia Spencer, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Ariana Grande, Anya Taylor-Joy, Ryan Gosling, Zendaya, Brendan Fraser, Matthew McConaughey, Ke Huy Quan, Michelle Yeoh, Chris Hemsworth e Dwayne Johnson.

Quem vai cantar no Oscar 2024?

As cinco canções originais que concorrem à estatueta serão performadas no palco da premiação. São elas:

“I'm Just Ken”, de Barbie, apresentada por Ryan Gosling e Mark Ronson;

“Wahzhazhe (A Song for My People)”, de Assassinos da Lua das Flores, performada por Scott George e os Osage Singers;

“The Fire Inside”, de Flamin' Hot, interpretada por Becky G;

“It Never Went Away”, de American Symphony, apresentada por Jon Baptiste;

“What Was I Made For?”, de Barbie, cantada por Billie Eilish e Finneas.

Tem algum brasileiro no Oscar 2024?

O Brasil costuma estar no Oscar, tanto com produções totalmente nacionais, como através de participações em produções estrangeiras. Neste ano, o país concorreu nas indicações de “Melhor Filme Internacional” e “Melhor documentário”, com “Retratos Fantasmas”, obra de Kleber Mendonça Filho. Mas apesar de ter sido aclamado, a produção acabou ficando de fora da lista, deixando o país oficialmente de fora do Oscar 2024.

Quem vai ganhar o Oscar 2024?

Várias apostas apontam que “Oppenheimer” vai levar a melhor. O Cineinsite e o A TARDE Play conversaram com o jornalista e crítico de cinema do Jornal A TARDE, Rafael Carvalho, e com o criador de conteúdo digital voltado para filmes e séries, John Sales, do perfil Maratonize, que revelaram suas apostas para algumas das principais categorias: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro Original, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Ator e Melhor Atriz.

Quais são os filmes indicados ao Oscar 2024?

Melhor Filme

- Anatomia de uma Queda

- Assassinos da Lua das Flores

- Barbie

- Ficção Americana

- Maestro

- Oppenheimer

- Os Rejeitados

- Pobres Criaturas

- Vidas Passadas

- Zona de Interesse

Melhor Ator

- Bradley Cooper, por Maestro

- Cillian Murphy, por Oppenheimer

- Colman Domingo, por Rustin

- Paul Giamatti, por Os Rejeitados

- Jeffrey Wright, por Ficção Americana

Melhor Atriz

- Annette Bening, por NYAD

- Carey Mulligan, por Maestro

- Emma Stone, por Pobres Criaturas

- Lily Gladstone, por Assassinos da Lua das Flores

- Sandra Hüller, por Anatomia de uma Queda

Melhor Direção

- Christopher Nolan, por Oppenheimer

- Jonathan Glazer, por Zona de Interesse

- Justine Triet, por Anatomia de uma Queda

- Martin Scorsese, por Assassinos da Lua das Flores

- Yorgos Lanthimos, por Pobres Criaturas

Melhor Ator Coadjuvante

- Mark Ruffalo, por Pobres Criaturas

- Robert De Niro, por Assassinos da Lua das Flores

- Robert Downey Jr, por Oppenheimer

- Ryan Gosling, por Barbie

Melhor Atriz Coadjuvante

- America Ferrera, por Barbie

- Danielle Brooks, por A Cor Púrpura

- Da’Vine Joy Randolph, por Os Rejeitados

- Emily Blunt, por Oppenheimer

- Jodie Foster, por NYAD

Melhor Roteiro Original

- Bradley Cooper & Josh Singer, por Maestro

- Celine Song, por Vidas Passadas

- David Hemingson, por Os Rejeitados

- Sammy Burch, por Segredos de um Escândalo

- Justine Triet & Arthur Harari, por Anatomia de uma Queda

Melhor Roteiro Adaptado

- Cord Jefferson, por Ficção Americana

- Christopher Nolan, por Oppenheimer

- Jonathan Glazer, por Zona de Interesse

- Tony McNamara, por Pobres Criaturas

- Greta Gerwig & Noah Baumbach, por Barbie

Melhor Animação

- Elementos

- Meu Amigo Robô

- Nimona

- O Menino e a Garça

- Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Melhor Filme Internacional

- A Sala dos Professores (Alemanha)

- A Sociedade da Neve (Espanha)

- Eu, Capitão (Itália)

- Dias Perfeitos (Japão)

- Zona de Interesse (Reino Unido)

Melhor Documentário

- A Memória Infinita

- As 4 Filhas de Olfa

- 20 Dias em Mariupol

- Bobi Wine: O Presidente do Povo

- To Kill a Tiger

Melhor Documentário em Curta-Metragem

- A Última Loja de Consertos

- Island in Between

- Nai Nai and Wài Pó

- O ABC da Proibição de Livros

- The Barber of Little Rock

Melhor Curta-Metragem

- A Incrível História de Henry Sugar

- E Depois?

- Invincible

- Red, White & Blue

- Knight of Fortune

Melhor Curta de Animação

- Letter to a Pig

- Ninety-Five Senses

- Our Uniform

- Pachyderme

- War is Over! (inspirado pela música de John e Yoko)

Melhor Trilha Sonora

- Assassinos da Lua das Flores

- Ficção Americana

- Indiana Jones e a Relíquia do Destino

- Oppenheimer

- Pobres Criaturas

Melhor Canção Original

- I’m Just Ken, de Barbie

- It Never Went Away, de American Symphony

- The Fire Inside, de Flamin’ Hot

- Wahzhazhe (A Song for My People), de Assassinos da Lua das Flores

- What Was I Made For?, de Barbie

Melhor Som

- Maestro

- Missão: Impossível — Acerto de Contas Parte 1

- Oppenheimer

- Resistência

- Zona de Interesse

Melhor Design de Produção

- Assassinos da Lua das Flores

- Barbie

- Napoleão

- Oppenheimer

- Pobres Criaturas

Melhor Fotografia

- Assassinos da Lua das Flores

- O Conde

- Oppenheimer

- Pobres Criaturas

- Maestro

Melhor Maquiagem e Cabelo

- A Sociedade da Neve

- Maestro

- Oppenheimer

- Pobres Criaturas

- Golda

Melhor Figurino

- Assassinos da Lua das Flores

- Barbie

- Napoleão

- Oppenheimer

- Pobres Criaturas

Melhor Edição

- Anatomia de uma Queda

- Assassinos da Lua das Flores

- Oppenheimer

- Os Rejeitados

- Pobres Criaturas

Melhores Efeitos Visuais

- Missão: Impossível — Acerto de Contas Parte 1

- Napoleão

- Resistência

- Godzilla Minus One

- Guardiões da Galáxia Vol. 3