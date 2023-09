"One Piece" é renovada para segunda temporada na Netflix

É oficial! "One Piece: A Série" foi renovada para a segunda temporada. O anúncio foi feito pelo mangaká Eiichiro Oda em um vídeo publicado pela Netflix na última quinta-feira, 14. Na gravação, o artista revelou a presença do companheiro Tony Tony Chopper e pediu paciência dos fãs.

Leia a mensagem completa:

“Para a Grande Frota dos Chapéus de Palha: O que vocês acharam da 1ª temporada do live-action ONE PIECE? Passei muito tempo trabalhando nisso com a Netflix e a Tomorrow Studios. Parece que pessoas ao redor do mundo estão gostando da série, o que faz com que o trabalho árduo da equipe de produção realmente tenha valido a pena.

Para todos que são fãs de ONE PIECE há anos, e para aqueles que estão descobrindo ONE PIECE pela primeira vez, muito obrigado.

Duas semanas após o lançamento, acabei de receber ótimas notícias. A Netflix decidiu renovar o programa! As aventuras de Iñaki e dos Chapéus de Palha continuarão! Ainda vai demorar um pouco para preparar tudo, então sejam pacientes.

De agora em diante, parece que os Chapéus de Palha precisarão de um ótimo médico… Veremos!”

Assista ao vídeo:

6 temporadas?

Marty Adelstein e Becky Clements, produtores de One Piece: A Série, disseram, em entrevista ao Deadline, que têm pelo menos 6 temporadas de conteúdo planejado para cobrir o mangá de Eiichiro Oda.

“Temos mais de 1.080 capítulos do mangá. Pensamos muito sobre como dividir isso em temporadas. Acho que, se fizermos 6 temporadas, chegamos à metade do mangá. Poderíamos seguir por muito mais tempo”, disse Clements. De acordo com os produtores, a esperança é ter até 12 temporadas.

“One Piece: A Série” é um dos maiores sucessos da Netflix da atualidade. A produção estreou com 96% de aprovação do público geral no Rotten Tomatoes. Na crítica especializada, a série conquistou reações mistas: de 16 análises registradas, One Piece chegou aos 75% de aprovação.

Vale lembrar que os índices, no entanto, podem variar, para cima ou para baixo, à medida que novas análises chegam.

Com oito episódios, One Piece acompanha a história de Luffy (Iñaki Godoy) enquanto parte em uma aventura para achar o One Piece e ser o Rei Pirata. Mas ele não estará sozinho, Luffy é acompanhado por outros piratas como Nami, Zoro, Usopp e Sanji.

Todos os episódios já estão disponíveis no catálogo da Netflix.