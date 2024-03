Oscar 2024: confira os looks dos famosos na festa da Vanity Fair | A TARDE

Diversas estrelas de Hollywood marcaram presença na Festa do Oscar da revista Vanity Fair, que acontece anualmente após a premiação. Nela, além dos artistas do cinema, atletas, figuras de moda, políticos, músicos e até membros da realeza são convidados a participarem.

Nomes como Emma Stone, Lily Gladstone, Robert Downey Jr, Greta Gerwig e Margot Robbie marcaram presença. Normalmente, é no tapete vermelho da festa que as estrelas trocam seus looks tradicionais utilizados na cerimônia, para os mais ousados e adequados para festas.



A brasileira Anitta também marcou presença no evento com um look ousado, trabalhado na transparência.

Veja as fotos

Ator e cantor Donald Glover | Foto: Michael TRAN / AFP

Cantora Demi Lovato | Foto: Michael TRAN / AFP

Cantora e atriz Vanessa Hudgens | Foto: Michael TRAN / AFP

Atriz Danai Gurira | Foto: Michael TRAN / AFP

Digital influencer Kylie Jenner | Foto: Michael TRAN / AFP

Atriz Jennifer Lawrence | Foto: Michael TRAN / AFP

Ator Chris Evans e esposa Alba Baptista | Foto: Michael TRAN / AFP

Ator Robert Downey Jr. e esposa Susan Downey | Foto: Michael TRAN / AFP

Ator Ncuti Gatwa | Foto: Michael TRAN / AFP

Atriz e cantora Halle Bailey | Foto: Michael TRAN / AFP

Atriz Anya Taylor-Joy | Foto: Michael TRAN / AFP

Cantora Lizzo | Foto: Michael TRAN / AFP

Diretora e atriz Greta Gerwig | Foto: Michael TRAN / AFP

Rapper Cardi B | Foto: Michael TRAN / AFP

Atriz America Ferrera | Foto: Michael TRAN / AFP

Atriz Emma Stone | Foto: Michael TRAN / AFP

Atriz Margot Robbie | Foto: Michael TRAN / AFP

Atriz Emma Stone e o ator Dave McCary | Foto: Michael TRAN / AFP

Atriz Lily Gladstone | Foto: Michael TRAN / AFP

Atriz Da'Vine Joy Randolph | Foto: Michael TRAN / AFP

Cantora Anitta | Foto: Michael TRAN / AFP