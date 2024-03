Jogou pra lua! Anitta mostra tudo em after do Oscar com vestido ousado | A TARDE

Fazendo jus ao hit Joga pra Lua, uma das suas novas músicas de trabalho, a cantora Anitta colocou o corpão pra jogo durante o 'after' do Oscar 2024, promovido pela Vanity Fair, na madrugada desta segunda-feira, 11, nos Estados Unidos. A artista escolheu um vestido completamente transparente e deixou os seios à mostra, usando apenas uma calcinha por baixo do look ousado.

Para não passar frio e ajudar na composição de luxo, Anitta levou um casaco de pele branco, mas pouco usou a peça. Ela preferiu ficar apenas com o vestido de pedrarias no momento de posar para os fotógrafos, que já conhecem a brasileira e fizeram um grande alvoroço ao vê-la desfilar no tapete vermelho do evento.

Como tradição, grandes marcas sempre fazem festas após a cerimônia do Oscar, já que os holofotes ficam sempre voltados para a maior premiação do cinema do mundo. Neste ano, Anitta foi convidada para o evento da revista ‘Vanity Fair’ e curtiu a noite ao lado de grandes artistas, como a cantora Camila Cabello e a atriz e apresentadora Sofia Vergara.

A escolha do vestido ousado de Anitta arrancou elogios dos fãs e admiradores, mas também recebeu críticas de algumas pessoas, que acharam que o look exibiu demais ."Ela é o momento, a maior e única que temos", exaltou um perfil. "Poxa, Anita! Você já é tão linda e tão talentosa, nem precisa disso", lamentou uma mulher.

Veja mais fotos: