Pedro Dom na Bahia? Elenco e equipe comentam final surpreendente | A TARDE

Um dos maiores sucessos do Prime Video, “Dom” está prestes a estrear a sua terceira e última temporada nesta sexta-feira, 24. Livremente inspirada em fatos reais, a produção conta a história de Pedro Machado Lomba Neto, mais conhecido pelas alcunhas de Pedro Dom, “bandido gato” ou bandido fashion”, um assaltante de residências de luxo famoso por aterrorizar o Rio de Janeiro.

>>> Final de “Dom” vai seguir o que realmente aconteceu com bandido?

Dessa vez, o criminoso, vivido por Gabriel Leone, faz de tudo para viver como um homem livre ao lado da amada Jasmin (Raquel Villar) e da filha recém-nascida, mas acaba tendo de lidar com a polícia e com o chefe do tráfico na Rocinha. Enquanto isso, o pai dele (Flávio Tolezani), um policial aposentado, enfrenta um câncer.

A produção, criada pelo falecido diretor Breno Silveira (2 Filhos de Francisco) e produzida pela Conspiração, é inspirada no livro “Dom” de Tony Bellotto, que mistura ficção com realidade. Para escrever a obra, o Titã ouviu o pai de Pedro na vida real, Victor Lomba.

E por pouco, o Pedro Dom da série quase esteve na Bahia. A ideia, segundo Bellotto, foi do próprio Victor e a situação chegou a ser retratada na segunda temporada. No entanto, ele acabou preso no Espírito Santo enquanto estava a caminho do estado.

“Quando eu conversei com o Victor para escrever o livro, realmente o pai queria muito isso, que ele abandonasse o crime, que ele fugisse e fosse se esconder em algum lugar, mas realmente, ele não se dispôs a isso, então, infelizmente, se ele tivesse ido para a Bahia, talvez estivesse vivo até hoje, seria ótimo. Teria sido um fim muito legal, com certeza, porque ele teria tempo talvez de amadurecer e se redimir”, apostou o músico e escritor, em entrevista exclusiva ao Cineinsite A TARDE.

Para o diretor Adrian Teijido, é mais difícil imaginar como Dom teria "se comportado" na Bahia, mas ele diz que o formato da série abre múltiplas possibilidades para que ela pudesse ser filmada em qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo.

“O Pedro Dom, ele é um personagem 100% carioca, e acho que isso é o ponto principal da série, de ele ser um cara que nasceu na zona sul do Rio de Janeiro, e começou a frequentar os morros, as festas e os bailes funks. Você sente isso presente quando anda por aqui, o morro está sempre lá, entremeado na cultura carioca. Eu não sei exatamente como seria o Dom em Salvador, que é outra cidade super intensa [...] Porém, por outro lado também, a história de Dom poderia ser feita em várias cidades, inclusive, até em outros países, quer dizer, no México, na Argentina, São Paulo, ou em outros lugares que têm os mesmos conflitos, esses contrastes sociais”, diz o argentino.

“Acho que na Bahia o Dom seria mais relax e tranquilo”, brincou a dupla de Teijido na direção, Vellas.

Para Gabriel Leone, Flávio Tolezani e Raquel Villar, também não foi fácil imaginar o destino que o “bandido fashion” teria em terras baianas, mas uma certeza eles deram: “o Victor iria atrás”, garantiu Flávio. “E a Jasmin também”, completou Raquel.

Veja o trailer da última temporada de "Dom":

