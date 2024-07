Produtora de Viola Davis na Bahia fará anúncio nas próximas semanas

A atriz Viola Davis - Foto: Getty Images via AFP

Em visita à Bahia no ano passado, a atriz Viola Davis e o marido, Julius Tennon, anunciaram o lançamento de uma produtora audiovisual sediada em Salvador. Batizado de “Axé”, o projeto, que será um estúdio de podcast, deverá divulgar novidades em breve.

>>> Filme baiano vence prêmio em festival de cinema de Curitiba

Ao Cineinsite A TARDE, o secretário de Cultura de Salvador, Pedro Tourinho, afirmou que os atores seguem trabalhando na produtora e que mais detalhes devem ser publicizados nas “próximas semanas”. “Eles estão trabalhando nisso, tem coisas para serem anunciadas aí, eu sei que tem umas coisas rolando”, afirmou.

Presente no lançamento, que aconteceu em um jantar antes do Festival Liberatum, no ano passado, o gestor explicou a relação da empresa com a Secult municipal. “É algo privado, não é da prefeitura. A gente só tem contato para estimular que trabalhem e que tragam resultado”.

Viola e Julius já são donos de uma outra produtora, a JuVee Production. Atualmente, o casal está adaptando “O Beijo no Asfalto”, peça de Nelson Rodrigues publicada em 1960. O neto do escritor e também um dos sócios da Axé, Maurício Mota, explicou que, inicialmente, o foco será a produção de podcasts diversos com profissionais do estado.

“Eu comecei a trazer roteiristas de TV e cinema para Salvador para treinar roteiristas locais e desenvolver roteiros aqui”, afirmou o baiano, natural de Vitória da Conquista, ao Cineinsite.

Julius Tennon disse que o Brasil vive um novo momento na produção de conteúdo e que dentro da Bahia e de Salvador existem muitas histórias a serem contadas. “Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou olhando agora para cima, positivo. Nós temos o objetivo de estar juntos e conectar com o Brasil. E a gente acha que é uma grande oportunidade de trabalharmos juntos, com uma comunidade. Todo mundo está apoiando esse novo momento de conteúdo do Brasil”, disse.

“As histórias de Salvador e da Bahia são um material de exportação e merecem ser contadas”, completou.