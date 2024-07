Quem é e quais os poderes do Hulk Vermelho?

Personagem levou os fãs à loucura após aparecer em trailer do próximo filme do Capitão América - Foto: Reprodução | MCU

‘Capitão América: Admirável Mundo Novo’, quarto filme do herói e o primeiro de Sam Wilson como Capitão América, ganhou o seu primeiro trailer nesta sexta-feira, 12. Repleta de ação e com um clima de conspiração, a prévia mostra o herói enfrentando o Hulk Vermelho de Harrison Ford. Apesar de curto, a cena em que o vilão aparece foi suficiente para levar os fãs à loucura.

Como essa é a primeira vez que o personagem vai aparecer nas telonas após a sua transformação, o Cineinsite A TARDE preparou um guia para quem não conhece o vilão ficar por dentro e saber o que esperar dele no próximo filme do herói americano.

Origem

Hulk Vermelho é o General Thaddeus | Foto: Reprodução

Criado em 1962 por Stan Lee e Jack Kirby, o Hulk Vermelho é o General Thaddeus Thunderbolt Ross, que já era um grande inimigo do Incrível Hulk, antes mesmo de assumir sua nova identidade.



Ele aceitou passar por uma série de experimentos para se transformar em um monstro capaz de derrotar o Hulk. Ele só se tornou o Hulk Vermelho em 2008, nas mãos de Jeph Loeb e Ed McGuinness.

Poderes e habilidades



Personagem é considerado um dos mais poderosos da Marvel | Foto: Reprodução

Considerado um dos personagens mais poderosos da Marvel, Hulk Vermelho, além do Hulk, já enfrentou Bomba A, Vigia e Thor, o Deus do Trovão. Mas, apesar de ser muito forte, o Golias Escarlate não possui as mesmas características do Incrível Hulk.



Enquanto o Golias Esmeralda fica mais forte à medida que sua raiva aumenta, o Vermelhão emite mais radiação conforme vai ficando nervoso. Dependendo da quantidade de radiação acumulada, ele ainda é capaz de emitir chamas. Ou seja, o bicho é brabo.

Equipes



Hulk Vermelho já integrou a equipe dos Super-Heróis mais Poderosos da Terra | Foto: Reprodução

O Hulk Vermelho se popularizou nos Thunderbolts - que vai ganhar um filme no MCU com Florence Pugh e Sebastian Stan no elenco -, mas essa não foi a primeira equipe da qual ele fez parte.



Nas HQs, ele integrou primeiro o Código Vermelho, grupo formado por Deadpool, Elektra, Justiceiro, Dínamo Escarlate e Thundra. Eles já chegaram a enfrentar a X-Force.

O Golias Escarlate também já fez parte dos Vingadores. Isso aconteceu depois de ele ter sido derrotado pelo Hulk e perder a habilidade de emitir radiação. Ele foi convidado por Steve Rogers para se unir aos Super-Heróis mais Poderosos da Terra.

Família Escarlate



Mulher Hulk Vermelha é filha do Hulk Vermelho | Foto: Reprodução

Não é novidade que a Casa das Ideias gosta de formar famílias para os seus personagens. Com o Hulk Vermelho não seria diferente. A Mulher Hulk Vermelha é a sua filha e interesse amoroso do Incrível Hulk. Durante muito tempo, eles foram inimigos e é dito que a Mulher Hulk Vermelha é tão poderosa, ou até mais, do que o próprio Hulk Vermelho.

‘Capitão América: Admirável Mundo Novo’ tem estreia marcada para 14 de fevereiro de 2025.

Assista ao trailer: