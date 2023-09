'Retratos Fantasmas' é escolhido pelo Brasil para tentar vaga no Oscar

"Retratos Fantasmas", de Kleber Mendonça Filho, foi o filme escolhido pelo Brasil para disputar a categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2024. O anúncio foi feito pela Academia Brasileira de Cinema, na terça-feira, 12, após reunião do Comitê de Seleção presidido por Ilda Santiago.

"Obrigado por todas as expressões de boas vibes que temos recebido", agradeceu o diretor, em uma rede social [...] Vou replicar as aspas de Emilie [sua esposa e produtora dos seus filmes]: 'felizes e honrados pela indicação, 10 anos depois do 'Som ao Redor'. O filme está num momento de muita exposição internacional e no final da terceira de lançamento no Brasil e Portugal ainda com sessões lotadas. Vamos trabalhar para que ele seja visto o mais possível’”.

Aplaudida no último Festival de Cannes, a obra traz o passado e o presente de cinemas de rua do Centro de Recife, transformados em ruínas, igrejas ou lojas. Em Salvador durante a pré-estreia, no início de setembro, Kleber Mendonça disse não ser contra o cinema multiplex de shopping, mas sim, um defensor da “diversidade das salas de cinema”.

“Eu acho que o ideal na vida é você equilibrar várias coisas, não é? Você ter diversidade, ainda mais na nossa sociedade que é diversa. O Brasil tem múltiplas camadas sociais, e o cinema de multiplex ele chegou já como uma coisa da elite. Os ingressos são muito caros, a pipoca é muito cara. O estacionamento do shopping é caro, então é muito importante que as cidades tenham uma outra possibilidade de ver cinema. Eu não sou contra o multiplex, mas eu não gosto do multiplexer ser a única possibilidade disponível”, afirmou ele ao Cineinsite A TARDE.

Neste ano, o Brasil teve 28 longas-metragens inscritos e habilitados para concorrer a vaga no Oscar. Na primeira seletiva do dia 5 de setembro, seis longas foram indicados para a fase final: "Estranho Caminho", de Guto Parente; "Noites Alienígenas", de Sergio de Carvalho; "Nosso Sonho - A história de Claudinho e Buchecha", de Eduardo Albergaria; "Pedágio", de Carolina Markowicz; "Retratos Fantasmas", de Kleber Mendonça Filho e "Urubus", de Claudio Borrelli.

Segunda etapa

Após a escolha do Brasil, o longa agora vai tentar entrar na lista estrangeira dos cinco indicados na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar. A 96ª edição da premiação acontece no dia 10 de março de 2024.

"Retratos Fantasmas" teve sua estreia mundial na Seleção Oficial do 76º Festival de Cannes e foi exibido também na abertura do 51º Festival de Cinema de Gramado 2023.