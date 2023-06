Segunda parte de Velozes e Furiosos 10 ganha data de lançamento

Quem foi aos cinemas assistir o recém-lançado 'Velozes e Furiosos 10' ficou com a pulga atrás da orelha após o filme chegar ao fim sem um encerramento na história. Isso porque a décima (e possivelmente última) história da franquia será dividida em duas partes. E agora, o astro Vin Diesel acaba de confirmar a data do último longa.

Em seu perfil pessoal do Instagram, Vin Diesel compartilhou uma postagem agradecendo aos fãs e aos seus colegas de elenco por terem feito de Velozes e Furiosos 10. Ele também anunciou que a data de lançamento para o (possível) último filme da franquia está marcada para abril de 2025.

>> Confira impressões do Cineinsite A TARDE sobre Velozes e Furiosos 10

“4 de abril de 2025… está a menos de vinte e dois meses. Eu amo o quão expressivos e colaborativos todos os atores em nossa franquia se sentiram ao se juntar à saga. Jason [Momoa] queria tentar fazer algo totalmente único e especial, e acabou criando um personagem que rouba a cena em um mundo que você não vai se esquecer. Muito obrigado por todos que foram ver o filme, como vocês sempre fazem… 7 bilhões não significa nada se não representa o verdadeiro sentimento de família e lealdade. Para aqueles que ainda não sabem, ‘Velozes e Furiosos 10’ foi apenas a parte um, e saibam que a parte dois será um esforço da nossa família e do estúdio, de um jeito que vocês nunca viram", publicou o ator.

Apesar disso, o filme solo de Hobbs (The Rock), que confirmou seu retorno à franquia, deve ser lançado antes do último capítulo da saga e vai servir como um “elo de ligação” entre o décimo filme da franquia e sua continuação. No entanto, as gravações estão paralisadas em meio a greve dos roteiristas, o que pode mudar os planos.

'Velozes e Furiosos 10: Parte 2' será dirigido por Louis Leterrier e escrito por Christina Hodson.