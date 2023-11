Sequência do terror de Ursinho Pooh terá “mais de 30 mortes” | A TARDE

Em entrevista à Variety, Rhys Frake-Waterfield, diretor de “Ursinho Pooh: Sangue e Mel”, prometeu que a sequência do longa terá mais de 30 mortes. De acordo com o cineasta, “em comparação com o primeiro filme, tudo melhorou enormemente”.

>>> Corra do Ursinho Pooh assassino (literalmente!)

“É um filme de terror. Muitas vezes as pessoas vão lá pelas cenas de morte e por esses elementos e nós realmente aumentamos a aposta. Acho que da última vez que fiz uma contagem havia mais de 30 mortes no filme, o que é bastante substancial em comparação com a maioria dos filmes. Acho que é pelo menos três vezes o que o primeiro filme teve e há vários massacres e outras coisas. Portanto, há muito sangue", disse Frake-Waterfield.

Ainda segundo o diretor, o número de mortes só foi possível devido ao orçamento recebido para a continuação, que teria sido “10 vezes maior” do que o do filme original.

"Na verdade foi um pouco mais fácil desta vez porque o orçamento é maior e expande suas opções. E eu quero que elas sejam muito, muito loucas. Desta vez dei a Pooh uma arma exclusiva. No outro filme, era qualquer coisa que ele pudesse pegar, então era como uma marreta ou um bastão. Mas uma de suas principais armas nisso é uma armadilha para ursos, que combina muito bem com seu personagem”, completou.

A continuação de Ursinho Pooh: Sangue e Mel contará mais personagens da franquia Ursinho Pooh. Além do urso, aparecerão Leitão, Christopher Robin, Tigrão e Corujão. O elenco conta com Tallulah Evans, Scott Chambers, Ryan Oliva e Peter DeSouza-Feighoney.