Série de “Cidade de Deus” já tem data para estrear; veja

Produção se passa 20 anos após o filme - Foto: Divulgação

Sucesso no Brasil e no exterior, o filme “Cidade de Deus” foi adaptado para série, com produção da HBO Max. A trama, derivada do filme de 2002, é dirigida pelo baiano Aly Muritiba (Cangaço Novo), e já tem uma data para estrear na Max.

Em “Cidade de Deus: A Luta Não Para", Buscapé (Alexandre Rodrigues) ressurge vinte anos depois dos eventos do filme de Fernando Meirelles e Kátia Lund. A produção também traz o retorno de Berenice (Roberta Rodrigues), Barbantinho (Edson Oliveira), Cinthia (Sabrina Rosa) e Lampião (Thiago Martins), e a adição de Marcos Palmeira e Andreia Horta.

A primeira temporada chega com seis episódios em 25 de agosto. Confira o novo pôster da série:

O Cineinsite A TARDE acompanhou o painel da série durante a CCXP23, no ano passado. Na ocasião, Aly Muritiba disse que a série surgiu como um grande desafio e grande responsabilidade, principalmente pelo legado deixado pelo diretor Fernando Meirelles.

“Veio para mim uma história de potência, de comunidade, um estrito senso da palavra, de moradores da comunidade se juntando, dessa vez não pra correrem, pra fugir, mas para resistir. Aquilo me tocou profundamente, aí quando eu percebi que eu podia, de alguma maneira, somar a esse time de atores e atrizes maravilhosos e maravilhosas para poder contar uma história de resistência, de existência na favela, eu me joguei completamente”, afirma.

