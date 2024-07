Série do universo de Batman é cancelada

Série iria abordar famosa instituição que abriga grande parte dos vilões do herói - Foto: Divulgação

A Max decidiu cancelar uma série altamente aguardada pelos fãs de quadrinhos. A plataforma de streaming não continuará com "Arkham Asylum", drama ambientado no universo do Batman sobre a famosa instituição que abriga grande parte dos vilões do Cavaleiro das Trevas.

>>> Agora vai? Produção de ‘Blade’ já tem data para começar

>>> Giancarlo Esposito em 'Capitão América' como Professor Xavier? Entenda

Segundo a Variety, há uma possibilidade de que uma nova série situada no asilo de Gotham City possa ser produzida no futuro, mas atualmente não há planos concretos para isso. Todo o trabalho do showrunner Antonio Campos, que estava envolvido com o projeto desde 2022, foi descartado.

Apesar do cancelamento , o universo de Gotham City não será completamente excluído da Max. A plataforma lançará em 8 de setembro a primeira temporada de "The Penguin", uma série de drama estrelada por Colin Farrell, que reprisa seu papel como o Pinguim do filme de 2022.

Mas "The Penguin" provavelmente será uma das últimas séries originais da Max, exclusivas da plataforma. O chefe da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, determinou que grandes produções para streaming também devem ser exibidas na HBO, como já acontece com "A Casa do Dragão".

Assim, séries como a adaptação de "Harry Potter" e "Welcome to Derry", situada no universo de "It", estarão disponíveis tanto na Max quanto no canal premium HBO.