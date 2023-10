Sindicato dos roteiristas divulga acordo feito com estúdios; confira

A greve do Sindicato de Roteiristas de Hollywood (WGA) chegou ao fim na quarta-feira, 27, após 148 dias de paralisação. Entre os dias 2 e 9 de outubro vai acontecer a votação de ratificação para oficializar os termos acordados entre a WGA e a AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers), que representa os grandes estúdios de Hollywood.

O sindicato de roteiristas divulgou um resumo das combinações feitas com a AMPTP, de acordo com a Variety. O detalhamento trata dos valores residuais, inteligência artificial, salas de roteiristas com número mínimo, tempo de contratação, pagamento por roteiro, entre outros.



Confira os principais resultados da greve de roteiristas de Hollywood de 2023:



1 - Valores residuais por filmes/séries/TV

Após as diversas negociações, a AMPTP concordou em pagar aos roteiristas um “bônus baseado no sucesso” de programas e filmes originais produzidos para plataformas de streaming por assinatura, como Netflix, Prime Video e HBO Max. Esse valor vai cobrir títulos de alto orçamento.

Segundo a Variety, para gerar o bônus, a produção precisará ser assistida por 20% ou mais dos assinantes do serviço de streaming nos Estados Unidos, nos primeiros 90 dias de lançamento ou nos primeiros 90 dias de qualquer ano posterior em que a produção esteja na plataforma.



Os roteiristas receberão valores que variam entre US$ 9.000 a US$ 16.400 para episódios de TV, e US$ 40.500 para longas-metragens com orçamento superior a US$ 30 milhões.



É importante pontuar, porém, que essa estrutura de bônus valerá para títulos lançados após 1º de janeiro de 2024. Produções mais antigas, que não foram produzidas especificamente para o streaming não gerarão direito a valores extras.



2 - Regras referentes ao uso de IA



O uso de inteligência artificial (IA) foi um dos principais pontos da greve dos roteiristas de Hollywood. Depois das reuniões, ficaram estabelecidos os seguintes regulamentos para o uso de IA:



A IA não pode escrever ou reescrever um roteiro, e tal produto não pode ser considerado “material de origem”;



Um roteirista pode optar pelo uso de IA no seu processo de criação, mas o estúdio não pode obrigá-lo a utilizar qualquer ferramenta desse tipo. Caso a inteligência artificial seja aplicada, o contratante deve autorizar, e o processo de uso deve seguir as políticas aplicáveis da empresa;



O estúdio deve informar ao roteirista caso algum material fornecido a ele tenha sido, tanto parcial quanto totalmente, gerado por IA;



“A WGA reserva-se o direito de afirmar que a exploração de material de roteiristas para treinar IA é proibida pelo MBA (Minimum Basic Agreement do sindicato) ou outra lei".



3 - Salas de roteiristas



Outra reivindicação importante da categoria envolvia as salas de roteiristas com número mínimo. Com as novas combinações, séries com “sinal verde” para pelo menos seis episódios por temporada devem ter um mínimo de seis desses profissionais na equipe de produção.



O acordo estabelece a contratação obrigatória de três roteiristas-produtores (membros mais antigos), número que pode incluir o showrunner do projeto.



A partir daí, o número de profissionais envolvidos na escrita de roteiros dependerá do volume de episódios encomendados pelo estúdio contratante, sempre com um mínimo estipulado.

Confira exemplos:

Temporadas de 6 episódios: + 3 roteiristas (total: 6);



Temporadas de 7 a 12 episódios: + 5 roteiristas (total: 8);

Temporadas de 13 episódios: + 6 roteiristas (total: 9).

Existe uma exceção para séries com roteirista solo, mas o contrato do profissional com o estúdio/streaming deve prever tal status solo desde o início do projeto.

4 - Tempo de contratação

Os roteiristas também conseguiram estabelecer novas regras sobre a duração de trabalhos, pensando na carga de experiência e exposição que os profissionais adquirem durante o processo de desenvolvimento de uma série ou filme.

“2 roteiristas-produtores devem ser contratados por pelo menos 20 semanas de produção ou pela duração da produção junto com o showrunner”, detalhou a WGA.

Conforme a Variety, para salas de criação “pré-sinal verde”, ou seja, produções que ainda não tem autorização para sair do papel, se três roteiristas forem contratados, pelo menos três roteiristas-produtores (incluindo o showrunner) devem ter garantia de 10 semanas consecutivas de emprego.

Ademais, se uma série surgir a partir de uma sala “pré-sinal verde”, pelo menos dois roteiristas-produtores que trabalharam nessa criação deverão ser contratados para a sala de roteiristas da futura produção.

5 - Pagamento por Roteiro

De acordo com as novas regras, os profissionais que ganham 200% do valor mínimo estipulado pela WGA ou menos devem receber metade do pagamento definido no início do trabalho.

Mais 25% do valor total deve ser pago ao profissional se um rascunho do roteiro não puder ser entregue pelo roteirista dentro de nove semanas. Os últimos 25% do dinheiro serão pagos após a entrega do rascunho.

Além do mais, os roteiristas que trabalham em filmes para streaming também receberão um ganho de 18% na remuneração mínima para histórias e roteiro (direcionado a gravação das obras), que sobe para US$ 100 mil para filmes com orçamento de US$ 30 milhões ou mais.

6 - Alterações em roteiros

O resumo divulgado pela WGA revela ainda que a grande maioria dos roteiristas também terá direito a uma “segunda etapa” de desenvolvimento ou será paga para fazer pelo menos uma reescrita de um rascunho de roteiro. Isso inclui também reboots/remakes de títulos mais antigos.

“Uma segunda etapa é necessária sempre que um roteirista é contratado para um primeiro rascunho de roteiro por 200% do [valor] mínimo [para o trabalho, estipulado pela WGA] ou menos, incluindo roteiros originais e não originais”, dizem os novos termos.

A regra também vale para textos “adquiridos fora do processo normal de desenvolvimento”.

7 – Benefícios para equipes de escrita

As equipes de escrita - que são roteiristas que trabalham sempre em dupla ou em um grupo maior - passarão a receber direitos, como benefícios de saúde e previdência, de forma individual.

Cada redator receberá um valor integral, mesmo que ainda esteja dividido entre a equipe. Até então, os honorários cobrados pelas duplas ou grupos tinham que ser divididos.

Ficou decidido também que, a partir de agora, quando uma equipe de redatores for contratada para uma série, a contribuição de cada redator da equipe será feita no mínimo semanal completo, em vez de metade do mínimo semanal.

