Sindicato dos roteiristas e estúdios realizam maratona de negociações

Com o objetivo de dar um fim à greve dos roteiristas, que acontece desde o começo de maio, o sindicato dos roteiristas de Hollywood (WGA) e os representantes da chefia dos estúdios (AMPTP) fizeram uma "maratona de negociações" durante a semana. As informações são do Deadline.

De acordo com fontes do veículo, os negociadores de ambas as partes se reuniram por três dias seguidos durante a semana, com "resultados mistos". Embora veja um acordo se aproximando, a representação do sindicato está preocupada com a inflexibilidade dos estúdios em certas questões chave da greve.

O sindicato de roteiristas de Hollywood anunciou a greve em busca de melhorias para a classe. Entre as reivindicações estão melhores condições de trabalho, aumento do salário mínimo, remuneração igualitária entre produções direto para streaming – comparada com plataformas como TV e cinema– e uma nova fórmula para tornar mais justos os “valores residuais”, nome dado aos pagamentos pelo uso de obras após o lançamento.

Com justificativas similares, em julho, o sindicato dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA) se juntou ao WGA na greve. A paralisação conjunta das duas categorias de profissionais fez com que várias produções interrompessem filmagens e outros processos importantes. Entre as séries que foram paralisadas estão: "Stranger Things", "Emily em Paris", "Cobra Kai", "Daredevil: Born Again", "O Cavaleiro dos Sete Reinos", "Ruptura", entre outras.