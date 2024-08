‘The Boys’: criador diz que não tem como fazer mais temporadas

O final da quarta temporada mostra que o plano sempre foi para cinco anos da série. Não tem como estender a história por mais de uma temporada depois daquilo. É um apocalipse na nossa série. Capitão Pátria consegue o que sempre quis, moldar os Estados Unidos à sua imagem e caprichos. Os Boys estão no fundo do poço, com a maioria preso, e agora nos preocupamos com o futuro deles.

Eric Kripke - showrunner