‘The Boys’ passa por mudança após ataque contra Trump; entenda

Último episódio da 4ª temporada estreou na madrugada desta quinta, 18 - Foto: Divulgação | Prime Video

O ataque contra o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, no último sábado, 13, fez ‘The Boys’ passar por uma mudança. Isso porque o episódio final da quarta temporada, que estreou na madrugada desta quinta-feira, 18, precisou ter título alterado.

>>> ‘The Boys’: episódio bombástico confirma teoria de fãs

>>> “The Boys”: Série terá grande mudança em relação às HQs; saiba qual

Anteriormente chamado ‘Assassination Run’, o capítulo entrou no catálogo do Prime Video com o título ‘Final da 4ª Temporada’.



A alteração aconteceu após o recente atentado a Donald Trump, que sofreu uma tentativa de assassinato durante comício na Pensilvânia (EUA). Em inglês, a palavra “assassination” normalmente se refere a um atentado deste tipo, especialmente com motivações políticas.

A vida imitando a arte?

Devido às similaridades entre a trama de ‘The Boys’ e os eventos recentes da campanha presidencial estadunidense, o Prime Video também liberou uma declaração oficial.

Leia na íntegra:

“O season finale da 4ª temporada de The Boys inclui cenas de violência política ficcional, que alguns espectadores podem achar perturbadoras, especialmente diante dos ferimentos e mortes trágicas que ocorreram durante o atentado contra o ex-presidente Trump.

The Boys é uma série ficcional que foi filmada em 2023, e quaisquer similaridades de cenas e tramas com estes eventos da vida real são coincidentais e não intencionais.

Amazon, Sony Pictures Television e os produtores de The Boys rejeitam, nos termos mais fortes possíveis, qualquer tipo de violência no mundo real”.

Todas as quatro temporadas de ‘The Boys’ já estão disponíveis completas no Prime Video.