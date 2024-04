“Todo Mundo Odeia o Chris”: conheça série citada por Fernanda no BBB | A TARDE

Além de ser uma participante polêmica do BBB 24, a fluminense Fernanda Bande, de 32 anos, aparenta ter um bom repertório quando se trata de filmes e séries. Segundo ela, graças à criação do pai, sua relação com o cinema é parte essencial de sua personalidade, o que demonstra com referências à sétima arte.

“127 Horas”, “Moulin Rouge: Amor em Vermelho”, “Meninas Malvadas” e “O Regresso” foram alguns dos filmes já citados pela sister ao longo da edição. Sempre que pode, ela encaixa uma produção em algum diálogo.

Dessa vez, em conversa com Pitel e Lucas no Quarto do Líder, na madrugada deste sábado, 30, ela analisou o Grupo Fadas e comparou Davi ao Chris, personagem do seriado norte-americano “Todo Mundo Odeia o Chris” e também citou “High School Musical”.

“Todos os Fadas nasceram Fadas, são pessoas que na escola já colariam automaticamente, parece um filme de ‘High School Musical’”, disse Fernanda, que continuou: “O Alegrette é o menino do beisebol ou futebol americano, com a jaqueta, que namora a menina famosinha, e tem as patricinhas e tem as coisas. Eles são”.

“A única peça que não encaixa ali [Fadas] é o Davi. Davi é menino pobre que entrou na escola, tipo ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, que entrou, mas ele foi esperto e conseguiu entrar junto com a galera”, completou Fernanda.

Do que se trata “Todo Mundo Odeia o Chris”

A série é baseada na vida do comediante Chris Rock - que criou o programa ao lado do Ali LeRoi - como um jovem negro nos Estados Unidos durante os anos 1980. A série foi exibida de 2005 a 2009, mas até hoje faz sucesso no Brasil. O programa teve Tyler James Williams como Chris, o protagonista.



Na história, o jovem completa 13 anos e muda-se com a sua família para Bedford-Stuyvesant, no Brooklyn. Lá, ele vive situações corriqueiras da vida de um adolescente, tanto nas histórias que realmente acontecem quanto nos pensamentos que são expostos de uma forma humorística.

Chris vive com os pais Julius (Terry Crews) e Rochelle (Tichina Arnold), e com os dois irmãos Drew (Tequan Richmond) e Tonya (Imani Hakim). Ele estuda no Corleone Junior High School, colégio onde Chris é o único aluno negro, situação que o vitimiza durante todo seu tempo lá. Mas ele faz um amigo, Greg (Vicent Martella), que vai estar sempre junto de Chris, passando por suas situações tragicamente cômicas.

Além de ter muitos fãs, a sitcom ganhou também aclamação da crítica especializada. A produção teve diversas indicações a premiações renomadas da televisão, com destaque para o Globo de Ouro 2006, na categoria de Melhor Série de Televisão de Comédia.



A série teve 4 temporadas e 88 episódios - todos estão disponíveis para assinantes do Prime Video, Globoplay e Paramount+.

