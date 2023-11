Último post de Matthew Perry foi em piscina; ator teria se afogado | A TARDE

A última postagem de Matthew Perry nas redes sociais foi uma foto na piscina. O ator, conhecido por ter dado vida ao personagem Chandler Bing, na série “Friends”, morreu neste sábado, 28, aos 54 anos, após um afogamento, de acordo com o portal TMZ.

Segundo a publicação, o ator teria se afogado na hidromassagem de casa, local onde o corpo dele foi encontrado. Socorristas teriam sido chamados para atender uma pessoa com parada cardíaca e, no local, não havia drogas, nem indícios de crime.

“Oh, so warm water swirling around makes you feel good? I'm Mattman”, escreveu ele na publicação, que em português significa: “Ah, então a água quente girando faz você se sentir bem? Eu sou o Mattman”.

Matthew Perry nasceu em 19 de agosto de 1969, em Williamstown, Massachusetts, Estados Unidos. Ator, produtor, roteirista e comediante, seu papel mais conhecido foi o de Chandler na cultuada série Friends, que foi ao ar de 1994 a 2004.

Após o término de Friends, Perry continuou trabalhando com entretenimento, fazendo participações em várias séries de televisão, entre elas, “The Good Wife" e “The Odd Couple". No cinema, esteve em filmes como “Meu Vizinho Mafioso", “Não Olhe pra Cima” e “17 outra vez”. Ele também atuou como produtor e roteirista em algumas produções.

Ao longo dos anos, o artista lutou contra a dependência química, o que acabou afetando sua carreira em certos períodos. A partir disso, ele usou suas experiências com drogas para ajudar outras pessoas, contribuindo para aumentar a conscientização sobre questões de saúde mental.