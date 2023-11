Ursinho Pooh surge assustador em imagem de “Sangue e Mel 2” | A TARDE

Ele vem aí (de novo). O Ursinho Pooh aparece assustador na primeira imagem de “Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2”, continuação de “Sangue e Mel”, longa lançado em 2023 que mostra o personagem que marcou a infância de muitas pessoas como um serial killer.

Veja a foto:

AFM: ‘Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2’ Duo Unveils First Terrifying Close-Up of New-Look Bear (Exclusive) https://t.co/VWIOSf5DZp pic.twitter.com/BMUFsYckPB — MovieMasters101 (@MovieMasters101) November 5, 2023

Em entrevista recente à Variety, Rhys Frake-Waterfield, diretor de Ursinho Pooh: Sangue e Mel, prometeu que a sequência do longa terá mais de 30 mortes. De acordo com o cineasta, “em comparação com o primeiro filme, tudo melhorou enormemente”.



“É um filme de terror. Muitas vezes as pessoas vão lá pelas cenas de morte e por esses elementos e nós realmente aumentamos a aposta. Acho que da última vez que fiz uma contagem havia mais de 30 mortes no filme, o que é bastante substancial em comparação com a maioria dos filmes. Acho que é pelo menos três vezes o que o primeiro filme teve e há vários massacres e outras coisas. Portanto, há muito sangue", disse Frake-Waterfield.



Sangue e Mel traz Pooh e o Leitão como feras selvagens após serem abandonados pelo jovem Christopher Robin. O filme está disponível no Prime Video.



A continuação chega aos cinemas dos EUA em fevereiro de 2024.