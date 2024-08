Valente é cenário para curtas produzidos por alunos da rede pública

Alunos da rede municipal aprendem técnicas de audiovisual para produzir filmes ambientados na cidade de Valente - Foto: Divulgação

"Fale de sua aldeia e estará falando do mundo". A frase é do escritor russo Leon Tolstoi, falecido há mais de 100 anos, mas permanece atual num mundo assolado por padrões reproduzidos indefinidamente e com cada vez menos identidade.

Na cidade de Valente - a 258 km de Salvador, no semi-árido baiano -, 10 alunos da rede pública de ensino participam do projeto Sertão Possível. Até o dia 29 deste mês, eles se dedicam à produção de curtas-metragens originais na cidade. Os filmes serão apresentados na Semana de Cultura de Valente, no dia 09 de agosto.

Além disso, uma oficina aberta de edição e criação de roteiros para web será oferecida, abrindo as portas para que todos os interessados possam aprender mais sobre essa forma de expressão digital. Os jovens talentos receberão ajuda de custo para a realização das produções.

Silvania Cerqueira, responsável pela gestão e direção de arte, juntamente com o produtor Alan Aljo, destaca a celebração e valorização da identidade sertaneja, utilizando o poder do audiovisual como ferramenta de expressão e conexão.

"Gostaríamos de mostrar um sertão alternativo e autêntico, o projeto audiovisual no Sertão não é apenas sobre filmes e oficinas. É sobre capacitar jovens talentos, fomentar a criatividade e promover a inclusão através da arte e da cultura. É sobre unir a comunidade em torno de uma visão compartilhada de expressão e colaboração", diz Silvânia Cerqueira.

O projeto tem apoio financeiro do Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura. A Paulo Gustavo Bahia (PGBA) foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022.