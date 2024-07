Veja bastidores das gravações da 5ª temporada de ‘Stranger Things’

Material liberado conta com depoimento curtos dos atores - Foto: Divulgação | Netflix

A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 15, um vídeo que mostra os bastidores das gravações da quinta temporada de ‘Stranger Things’. Além de cenários sendo montados, o material liberado conta com depoimento curtos dos atores.

Millie Bobby Brown, que interpreta a Eleven, fala sobre a sua relação com a série, que ela começou a gravar aos 10 anos e agora já está com quase 20. “É bem estranho”, relatou. O vídeo também mostra algumas cenas de ação sendo gravadas.



Além disso, três novos nomes foram confirmados no elenco dos últimos episódios da série: Nell Fisher (‘A Morte do Demônio: A Ascensão’), Alex Breaux (‘Memória Fragmentada’) e Jake Connelly (‘Between the Silence’). Ainda não foram revelados os papéis do trio na temporada final do seriado.

Assista ao vídeo:

Além de Bobby Brown, elenco principal conta com Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Winona Ryder, David Harbour, Gaten Matarazzo, Natalia Dyer e Joe Keery estão entre os protagonistas.



A quinta e última temporada de Stranger Things ainda não tem data de estreia definida.