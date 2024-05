Visual do novo Superman é revelado | A TARDE

O diretor James Gunn divulgou a primeira imagem do seu novo super-homem para “Superman: Legacy”. Este será o primeiro filme do novo DCU.

>>> Você sabia? Leonardo DiCaprio quase foi Lex Luthor no cinema

Na foto, David Corenswet (“Pearl”) calça a bota do icônico uniforme do herói. Ao fundo, um raio colorido parece ameaçar o céus de Metrópolis, cidade fictícia, lar do personagem.

“Prepare-se”, escreveu Gunn na legenda, ao lado da data de estreia do longa, marcada para 11 de julho de 2025.

Além de David, estão no elenco Rachel Brosnahan, como a repórter Lois Lane,Nicholas Hoult (The Great) como Lex Luthor, Skyler Gisondo (The Righteous Gemstones) como Jimmy Olsen, Nathan Fillion (O Esquadrão Suicida) como Guy Gardner/Lanterna Verde, Isabela Merced (Dora e a Cidade Perdida) como Mulher-Gavião, Edi Gathegi (Crepúsculo) como Senhor Incrível, Anthony Carrigan (Barry) como Rex Mason/Metamorfo, a modelo Sara Sampaio como Eve Teschmacher e María Gabriela de Faría (Isa TKM) como a vilã Angela Spica, mais conhecida como Engenheira.

Confira o post de James Gunn

