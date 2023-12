A Fazenda acelera ritmo e anuncia roça dupla na reta final | A TARDE

A menos de duas semanas para a final e ainda com 10 participantes, A Fazenda adotou estratégias para as saídas dos participantes. A final do programa está prevista para 21 de dezembro.

O diretor da atração, Rodrigo Carelli, contou que a próxima roça será dupla e cinco peões estarão na berlinda na votação, ao invés de quatro.

"Na próxima Roça, 5 peões sentarão nos banquinhos e o poder branco será crucial para isso! Teremos uma eliminação dupla! Muitas novidades pela frente na reta final!", escreveu.

As roças são formadas às terças-feiras e quatro peões são indicados e, destes, três participam da prova do Fazendeiro. Quem não participa devido o veto e quem perde, disputa a permanência na casa.