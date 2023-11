Affair de Cezar Black fala em "acordo quebrado" após romance com Kally | A TARDE

Durante a madrugada deste domingo, 19, Cezar Black e Kally Fonseca movimentaram o edredom e trocaram carícias em 'A Fazenda'.

"Engraçado, eu lutei tanto pra você parar de se envolver e eu que acabei me envolvendo", contou o enfermeiro.

Quem não gostou da notícia foi a dentista Maizy Magalhães, apontada como affair de Black. Em suas redes sociais ela afirmou que já monitorava as atitudes do baiano.

"Gente, não estou me importando... Primeiro, porque não éramos um casal, o que tínhamos era um acordo de respeito, no qual ele propôs, este no qual foi quebrado a partir do momento que ele deu esperança e ficava de carícias com a participante do reality", iniciou.

"Segundo que, para minha pessoa, dede o início dos fatos já não existia mais nenhuma possibilidade de um relacionamento, sigo solteira, nada mudou", frisou Maizy.

Entre as diversas investidas de Kally, Black havia dito que não se envolveria com ela por ter uma pessoa fora do programa.