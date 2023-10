Após eliminação de Cariúcha, Simioni pensa em desistir de A Fazenda | A TARDE

Momentos após a eliminação de Cariúcha de 'A Fazenda', da roça que competia com Shay e Marcia Fu, a influenciadora Kamila Simioni falou nesta sexta-feira, 13, em desistir do reality rural.

A funkeira, que deixou o programa com 9,74% dos votos, era sua aliada no jogo e sua eliminação a fez pensar sobre a forma como está jogando. Simioni, em conversa com colegas, afirmou que está prestes a chegar ao seu limite.

"Todos os dias eu acordo e me pergunto, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? A saudade dos meus filhos tá doendo na minha alma. Eu tô aqui por eles, porque do jeito que eu tô eu já tô ótima, mas eu não sei como vai ser o futuro deles", disse.

Ela seguiu, afirmando que tem um objetivo e não sabe quando seu limite vai chegar.

"Eu respiro, penso no meu propósito, no meu objetivo e vou até o meu limite. O dia que eu acordar e falar ‘não dá pra mim mais’, aí beleza. Também não sei se esse dia vai chegar".

Confira o vídeo.