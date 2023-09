Baianos Cezar Black e Lumena entram na briga por vaga em 'A Fazenda'

Os nomes dos dez famosos que estarão no Paiol de “A Fazenda 15” foram divulgados na noite de segunda-feira, 18. Eles vão disputar mais quatro lugares na sede do programa, que estreia oficialmente nesta terça, 19. A lista conta com dois baianos já muito bastante conhecidos pelo público que acompanha reality shows.

Os postulantes foram apresentados por Adriane Galisteu e entre eles estão Lumena Aleluia, que participou do BBB 21, e Cezar Black, que integrou o elenco do BBB 23. Ambos comemoraram nas redes sociais.

Buscam uma vaga também ex-participantes da própria 'A Fazenda', como Nadja Pessoa e Shayan, o jornalista Erick Ricarte, a ex-panicat Whendy Tavares, os influenciadores JP Venancios, Igor Freitas e Sol do Deboche, e também a cantora Alicia X, que é irmã de MC Daniel.