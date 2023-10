Black é acusado de agressão e aponta omissão da produção de A Fazenda | A TARDE

inO enfermeiro neonatal baiano Cezar Black acusou a produção de 'A Fazenda' de se omitir diante da acusação de agressão que ele recebeu de Jenny Miranda.

Durante a dinâmica 'Teatro de Marionetes', Black lembrou que a produção já interveio no game em outras ocasiões nesta edição. A fala dele fez referência a quando Galisteu contou aos peões que Rachel Sheherazade foi acusada de racismo injustamente e quando Lucas Souza sofreu homofobia.

Jenny contou a alguns colegas que Black a pegou pelo braço e deixou marcas em seu corpo.

"Se eu tivesse cometido o crime de agressão à mulher, eu não estaria aqui hoje", afirmou o baiano, que considerou a atitude extremamente maldosa.

"Jenny, você tá manipulando várias pessoas com essa história de que eu te agredi. A Lily sempre teve uma excelente relação comigo, brincadeiras, risadas. Você veio pra cima de mim com sete pedras na mão".

Em seguida, Black citou as intervenções da produção e pediu respeito. "A mesma atitude que tiveram de falar a verdade sobre acusações com duas pessoas aqui dentro de homofobia e falsa acusação de racismo, agressão à mulher é uma coisa séria. Mata muitas mulheres, é crime. Eu não sou criminoso. Como defenderam dois brancos aqui, eu, por ser preto, não me coloco na situação de sempre o preto ser alvo, ser acusado, e não ter ninguém se posicionando aqui para falar o contrário. Eu exijo o mesmo respeito".

Ele afirmou que o mínimo que espera é "a mesma situação que fizeram com duas pessoas brancas aqui".

Confira o vídeo.