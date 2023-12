Black revela arrependimento de ir para A Fazenda e pede para ir à Roça | A TARDE

Em uma jornada de arrependimento e reflexões sobre suas atitudes no programa, Cezar Black revelou nesta segunda-feira, 4, que se arrependeu de aceitar o convite para participar de 'A Fazenda' 15.

"Quando entro numa bad, eu absorvo, principalmente quando faço mal à alguém. Eu não consigo me reerguer enquanto eu não sinto que as pessoas me odeiam, ou quando consigo me desculpar. Por isso eu vim aqui bloqueado, que eu não queria jogar com o coração, porque eu sabia que se me colocasse nesse lugar de sofrer pelas minhas atitudes, eu ia sofrer tudo de novo. Se soubesse que ia ser assim, eu nem tinha vindo para cá", disse.

Ele afirmou ainda que precisa ir para a Roça, pois isso vai ajudá-lo, de alguma forma.

"Eu preciso ir para a Roça. Senão, não vou conseguir sair dessa".

Confira o vídeo.