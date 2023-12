Cariúcha acusa Lucas de falar mal de Jaquelline: "Eu vou expor" | A TARDE

A ex-Fazenda Cariúcha revelou que o militar Lucas Souza falou mal da namorada, Jaquelline Grohalski, que atualmente está confinada no reality rural e com quem namora desde o confinamento.

Segundo Cariúcha, um áudio de Lucas critica não só Jaquelline, como também sua sogra e outros familiares.

"Vocês viram que ontem a gente foi gravar a lavagem de roupa suja lá na Record. Voltamos lá pra Itapecerica da Serra. E tem uma pessoa que tá muito soberba, gente. O carreirista tá muito soberbo. Ele tá se achando a Juliette, te juro. Me chamou de cancelada. 'Ah, sua cancelada. Continua cancelada'. O carreirista tá se achando", iniciou.

Ela seguiu afirmando que Lucas está se achando a Juliette, tem ar de soberbo e chamou seu advogado de burro e analfabeto. "Que quem é burro é a sua advogada. Que sua advogada e você que são dois burros. Que nem o meu nome vocês souberam escrever e erraram um monte de coisas, tá?", contou.

"E outra coisa, carreirista, tem áudios teus falando mal da Jaquelline. Eu vou expor esses áudios. Você falando que tem que aturar a Jaquelline aqui fora. Inclusive, não só você, o Kaio, que anda com você e é seu amigo, também falando e armando tudo, como você tem que fazer quando a Jaquelline sair. Eu vou expor. Os áudios que você fala com a sua equipe e com o Kaio, seu amigo. 'Ah, tem que aturar essa chata, essa vtzeira'", disparou.

"Recebi todos os áudios, carreirista. Mas gente, eu vou expor sim, mas eu vou mostrar primeiro pra Jaquelline, assim que a Jaqueline sair, eu vou mostrar os áudios. Você chamando a mãe da Jaquelline de velha. 'Ai tem que aturar essa velha chata'. Gente, ele é um carreirista".

Confira o vídeo.