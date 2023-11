Cariúcha envia flores com pedido de desculpas a Sheherazade: "Errei" | A TARDE

A ex-Fazenda Cariúcha voltou a fazer um aceno de arrependimento pelas atitudes com a jornalista Rachel Sheherazade, expulsa do reality após se defender de uma possível agressão de Jenny Miranda.

Nesta segunda-feira, 23, Sheherazade esteve no Link Podcast e foi surpreendida com um buquê de flores. Outra surpresa foi o remetente: Cariúcha. A funkeira enviou um pedido de desculpas à ex-colega de confinamento.

"O pedido de desculpas não nos garante reestabelecer o relacionamento com quem magoamos e humilhamos. Entretanto, nos liberta da dor, da culpa e da injustiça. Eu sei que errei com você e que minhas palavras e ações te magoaram profundamente. Quero pedir desculpas do fundo do meu coração".

Rachel afirmou que aceita o pedido de desculpas e disse não guardar mágoas.

Confira o vídeo: