Carro de som envia recado a peões de 'A Fazenda' e Jenny chora; vídeo | A TARDE

Um carro de som invadiu a região próxima á sede de 'A Fazenda' nesta terça-feira, 31, e enviou recados aos peões. O veículo contratado por fãs do programa enviou o recado por dois pontos, conforme imagens divulgadas nas redes sociais.

As mensagens lidas foram: "Atenção: Jenny cancelada. Kally, cuidado com o paiol. Rachel, campeã". Enquanto isso, a transmissão do PlayPlus foi interrompida e assinantes viam apenas a mensagem: "Voltaremos em instantes".

A mensagem foi recebida pelos peões. Márcia Fu afirmou a Tonzão que o carro de som foi "enviado por Deus". Já Henrique afirmou que viu Jenny chorando na dispensa.

Outro indício de que os peões ouviram o carro de som foi uma brincadeira de Shay com Kally. O iraniano olhou para a cantora e disse: "Cuidado, hein! Cuidado!".

Confira o vídeo