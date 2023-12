Eliminações, provas e mais: a programação da reta final de 'A Fazenda' | A TARDE

Com dez peões ainda confinados e restando menos de duas semanas para a final, A Fazenda vai entrar em um modo turbo e seis peões serão eliminados nos próximos dias.

Eles deixarão a casa através de eliminações duplas, fugindo à regra do que acontece habitualmente, quando um peão é eliminado por semana.

A final do programa está marcada para o dia 21 de dezembro. Até lá, além das eliminações, haverá provas e dinâmicas para definir os quatro finalistas que disputarão o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Confira a agenda completa até a final:

Segunda-feira (11/12) – 10 peões no jogo – Última Prova de Fogo da temporada e uma atividade entre os confinados;

Terça-feira (12/12) – Formação da Roça com 5 participantes e 2 serão vetados da Prova do Fazendeiro;

Quarta-feira (13/12) – Última Prova do Fazendeiro e será aberta a votação entre 4 roceiros, 2 serão eliminados;

Quinta-feira (14/12) – Eliminação dupla entre os 4 peões que estarão na roça e fim do cargo de Fazendeiro;

Sexta-feira (15/12 ) - Prova Especial: os 8 peões que continuam na disputa participam. Esta prova terá como tema o reality A Grande Conquista e será disputada em 4 duelos definidos por sorteio. Os 4 perdedores irão automaticamente para uma Roça Especial. Já os vencedores podem ou não cair na tentação de ganhar 30 mil, mas quem aceitar o dinheiro vai para a Roça e troca de lugar automaticamente com o seu adversário que perdeu o duelo. Além disso, ao vivo, os 8 peões votarão para definir o 5º roceiro, entre os que ainda não estiverem na roça especial. No fim do programa, será aberta a votação do público e os dois peões menos votados para ficar serão eliminados no dia seguinte.

Sábado (16/12) - Eliminação dupla entre 5 roceiros, ficarão 6 peões na disputa;

Domingo (17/12) - Convivência dos 6 peões pós-eliminação. Repercussão da última eliminação dupla;

Segunda-feira (18/12) - Lavação de roupa suja com todos os peões da temporada, valendo prêmios. Neste dia, os 6 peões que ainda estiverem no jogo caem automaticamente numa Roça Especial, a votação será aberta para o público escolher 4 deles para serem os finalistas da temporada;

Terça-feira (19/12) - Os 2 peões menos votados são eliminados e teremos a definição do quarteto de finalistas;

Quarta-feira (20/12) - Festa Final com a participação de todos os peões da temporada. Neste dia será aberta a votação para o público escolher entre os 4 finalistas quem deve levar o prêmio final da temporada;

Quinta-feira (21/12) - Grande Final com a participação de todos os peões da temporada. O Brasil vai escolher quem levará para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.