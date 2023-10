Em A Fazenda, Jenny Miranda toca sino para desistir do programa | A TARDE

Jenny Miranda tocou o sino para desistir da Fazenda 2023, na segunda-feira, 9. Ela foi consolada por Alícia x e Lilly no quarto da sede. “Acho que eu nem tenho mais forças para tirar”, disse.

“Toda vez que eu penso em desistir, eu faço minhas orações. Peço para Deus, olho para os céus. Pede para Deus te dar forças. Eu tiro forças de onde nem tem. Já fiz orações, já fiz tudo o que você pode imaginar”, completou.

As câmeras do PlayPlus, onde o reality é exibido durante 24 horas, foram cortadas. Em seguida, a mãe de Bia Miranda foi conversar com psicólogos e pouco tempo depois já estava de volta ao programa.

Marcia Fu tentou acalmar a aliada, que horas antes havia falado sobre a vontade de desistir do reality rural. Porém um detalhe: Jenny usou o sino errado, que não elimina o participante.