Equipe de Lucas Souza confirma processo contra Cariúcha após ameaças | A TARDE

A equipe de Lucas Souza está atualmente em processo legal contra Alessandra Cariúcha devido a suas condutas controversas durante sua participação no programa "A Fazenda 15".

A informação foi oficialmente confirmada pelo administrador dos perfis do ex-marido de Jojo Todynho, enquanto ele estava presente no programa "Space do Muka".

O processo foi instaurado devido as ofensas e ameaças dirigidas ao influenciador durante a formação da primeira roça do reality show rural, bem como por declarações de Cariúcha que reforçaram as acusações.

Cariúcha alegou possuir informações confidenciais sobre a entrada de Lucas Souza no programa, o que sugeriu um conhecimento detalhado de sua vida.

Kaio Perroni, o porta-voz da equipe de Lucas Souza, pontuou que estão buscando uma indenização no valor de 40 salários mínimos, equivalente a cerca de R$ 52,8 mil, como forma de responsabilizar Cariúcha pelas consequências de suas palavras.

Além disso, eles pretendem que ela seja proibida de mencionar o nome de Lucas, seja em entrevistas ou em suas redes sociais, após sua saída do programa.

Perroni também destacou que os comentários de Cariúcha acerca de uma suposta homofobia exerceram influência na decisão de iniciar o processo.

Ele acrescentou que as declarações da funkeira sobre Lucas ter feito um "curso preparatório com coach" antes de sua participação no programa eram falsas e que sua preparação se resumiu à análise de edições anteriores.

"Mais uma das mentiras que ela conta lá dentro. A única vez que ele buscou um coach, foi uma pessoa para melhorar sua oratória e foi há oito meses, quando ele decidiu apostar em sua carreira como influenciador".