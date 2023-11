Fazendeiro Yuri diz que "o pessoal do Pôr do Sol vai sofrer" | A TARDE

Fazendeiro de 'A Fazenda' pela terceira vez, Yuri Meirelles deu detalhes sobre os planos para sua nova gestão nesta quinta-feira, 9.

Na Live do Fazendeiro, acompanhado de Lily Nobre e Sander Mecca, ele afirmou que quer agitar o reality com a nova liderança.

"Eu vou colocar fogo no feno. O pessoal do Pôr do Sol vai sofrer. O Lucas já veio me pedir o touro, mas ele já ia de qualquer forma", contou.

Ele afirmou ainda que consegue identificar os peões que se aproximam por interesse e os que são seus aliados de verdade.

"Eu sei quem é o meu grupo e consigo perceber quem é quem. Eu sinto a energia na hora de pessoas interesseiras".

Durante a manhã ele distribuiu as tarefas entre os participantes e escolheu Cezar Black e Lucas Souza para cuidarem da vaca, touro e do bezerro.

O Colorado ficou sob os cuidados de Radamés Furlan, e as mini-cabras vão ser responsabilidade de Kally Fonseca. As ovelhas ficaram com André Gonçalves e os porquinhos foram designados para Lily Nobre.

WL Guimarães é o responsável pelas aves e para Nadja Pessoa ele designou os cuidados com hortas e plantas. Câmera-trato ficou com Alicia X e o lixo com Shayan.