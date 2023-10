Fazendeiro Yuri revela nomes que planeja mandar para a roça; vídeo | A TARDE

A próxima roça de 'A Fazenda' deve ser pré-definida na terça, 17. Entretanto, os peões já avaliam possibilidades e estudam quem devem enviar.

Um deles é o fazendeiro Yuri, que tem o poder de enviar um participante diretamente para um dos quatro banquinhos. Em conversa com Lily Nobre, Tonzão Chagas e WL, ele afirmou que não confiou ao ver Lucas festejando a volta de Márcia Fu na última eliminação.

"Eu não gostei nem um pouco daquela cena do Lucas [gritando] 'Mamusca, Mamusca'. Quero indicar o Lucas por causa do oportunismo, ele ficou querendo meter de feliz pela Mamusca, sendo que no dia seguinte a Mamusca nem lembrou do nome dele. Foi uma cena ridícula".

Vale lembrar que na primeira roça, Lucas recebeu 16 votos da casa e retornou da roça, que teve a eliminação de Nathália Valente.

Além de Lucas, Yuri afirmou que pensa em testar a popularidade de outro peão com o público, o Angré Gonçalves. "Falam que ele tem um jogo bom, mas será que ele tem estratégia mesmo? Será que ele é realmente influente no jogo?", questionou.

Yuri disse ainda que também pensa em enviar alguém do Paiol para a berlinda. Confira o vídeo.