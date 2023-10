Lucas Souza: "Estou ficando com uma pessoa mais famosa que a minha ex"

O militar Lucas Souza afirmou, em conversa com Jenny, Shayan, Alícia X e Radamés, que está ficando com uma pessoa mais famosa que sua ex, Jojo Todynho.

Segundo ele, a identidade não será revelada para não prejudicar a pessoa aqui fora. Atualmente ele está confinado no reality rural 'A Fazenda'.

"Estou ficando com uma pessoa muito mais famosa que a minha ex, e faço questão de não expor porque não quero prejudicar ela lá fora", disse Lucas.

Ele afirmou ainda que tem um combinado com a mulher de que entrou solteiro no programa, assim como ela está solteira aqui fora.

Em determinado momento, ele citou o motivo do término do casamento com a cantora. O militar pontuou que acha feio marido e mulher discutindo na frente de outras pessoas.

"Um dos motivos do meu casamento ter acabado foi exatamente esse. A gente se dava muito bem quando a gente estava sozinho, só nós dois, mas quando tinha uma terceira, uma quarta pessoa, a gente brigava na frente dessas pessoas".