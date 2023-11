Lucas Souza toca o sino e desiste de 'A Fazenda' | A TARDE

Lucas Souza decidiu encerrar sua participação no reality 'A Fazenda' e tocou o sino, renunciando ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Atualmente o militar está desaparecido da sede e a suspeita é que a produção esteja tentando convencê-lo a seguir no game.

Jaquelline, com quem Lucas vive um romance, chorou e lamentou as ações de outra participante, Kally. Ela expressa descontentamento com as ameaças e humilhações sofridas. Outros participantes também são vistos visivelmente abalados pela saída de Lucas.

O desaparecimento de Lucas ocorreu após sua recusa em participar de uma dinâmica promovida por um patrocinador do programa. Os demais participantes foram trancados na sede, enquanto Jaquelline, temendo que Lucas tivesse desistido do reality, chorou em frente às câmeras.

Desde segunda-feira, 20, Lucas considerava deixar o programa após uma discussão com Cézar Black. Márcia Fu impediu sua saída naquele momento. Com o sumiço de Lucas, a transmissão ao vivo pelo Playplus focou na casinha da árvore por algum tempo e, ao retornar, exibiu Jaquelline visivelmente abalada, sendo consolada por outros participantes.

Jaquelline revelou que Lucas já havia conversado com a psicóloga do programa na terça-feira, 21, buscando apoio emocional. Márcia Fu aconselhou a não desistir do jogo, compartilhando suas experiências de vida e incentivando-a a permanecer focada em seus objetivos.

Apesar do sumiço do peão, a oficialização da desistência ainda não foi divulgada pela emissora.